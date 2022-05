Saint-Fons : un motard sans permis refuse d’obtempérer et fonce sur les policiers

Un suspect âge de 26 ans et connu des services de police a été interpellé en flagrant délit dans la rue Paul Descartes. Non titulaire du permis de conduire et en possession de 2,5 g de résine de cannabis ; l’homme a été placé en garde à vue.

Il a reconnu le défaut de permis, le refus d’obtempérer et ainsi la détention de la résine. Cependant, le suspect nie sa volonté de foncer sur les policiers afin de les échapper. La moto a été placée en fourrière en vue d’une confiscation judicaire.

Il est présenté ce mercredi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate.