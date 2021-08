Rhône : de nouveaux panneaux pour la circulation inter-files des deux roues

Alors pour informer les automobilistes et les motards qu’ils roulent sur une voie concernée (voies rapides ou autoroutes), le ministère de l’Intérieur va faire poser de nouveaux panneaux très prochainement. Ils indiqueront aussi aux usagers les conditions à réunir pour que l’inter-files soit autorisée, à savoir des routes congestionnées, une vitesse limitée à 50km/h et un positionnement uniquement entre les deux voies les plus à gauche de la chaussée.

Cette nouvelle signalisation qui devrait débarquer sur les routes d’ici la fin 2021 ne conditionne pas l’expérimentation. Pour rappel, cette dernière est à l’oeuvre dans 21 départements français : le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et les départements de la région Île-de-France. Elle prendra fin dans trois ans.