La Région investit 600 000 euros pour la création d’une maison d’accueil hospitalière à Lyon

Adossée à l’hôpital de la Croix-Rousse, qui accueille des patients en provenance de tout le territoire régional, la "Maison du Petit Monde à Croix-Rousse" permettra aux familles dont un proche est hospitalisé de bénéficier d’un hébergement à moindres frais pour lui pour rendre visite. Elle a également pour mission de proposer à des patients de séjourner en amont ou en aval d’une hospitalisation (environ 20% d’entre eux résident à plus de 50 kilomètres l’hôpital) plutôt que de recourir à des lits médicalisés lorsque cela n’est pas nécessaire.

La Région investit 600 000 euros pour la création d’une maison d’Avec une capacité d’accueil de 44 chambres, dont 10 studios avec kitchenette, et des espaces communs favorisant la convivialité, l’objectif de ce projet est de créer un cadre permettant de conserver une vie familiale et sociale, le tout dans un environnement rassurant avec la présence de bénévoles et la proximité immédiate de l’hôpital.accueil hospitalière à Lyon.

"Cette aide s’inscrit dans le cadre du Plan régional de Santé, adopté en Assemblée plénière le 18 mars dernier et doté de 100 millions d’euros, et plus particulièrement au sein de son troisième axe destiné à munir nos centres hospitaliers d’équipements modernes" , explique la Région dans un communiqué.

La construction de la "Maison du Petit Monde à Croix-Rousse" répond au souhait de plusieurs services de l’hôpital de la Croix-Rousse de développer l’accueil en ambulatoire et d’améliorer le parcours de soin tout en faisant face à la problématique majeure du taux d’occupation des lits.

La Région se dit : fière de soutenir la construction de cette maison d’accueil hospitalière qui permettra de renforcer et d’améliorer la qualité de l’offre de soins sur la ville de Lyon pour tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes amenés à être pris en charge au sein de ce centre hospitalier de référence.