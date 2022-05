Métropole de Lyon : la collecte des ordures toujours perturbée par une grève

Vendredi dernier, le mouvement initié par le syndicat SUD avait été suivi par environ 100 professionnels. Sept jours plus tard, la Métropole de Lyon affirme que 80 agents sur les 388 sont toujours en grève pour réclamer de meilleurs salaires.

Ainsi, la récolte des ordures ménagères pourra encore être perturbée sur la majorité des communes de la Métropole, mis à part Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron et Tassin-la-Demi-Lune. En attendant qu'un accord, ou non, soit trouvé entre la collectivité et les grévistes, les services métropolitains comptent assurer ponctuellement des missions de nettoyage en intervenant sur des points insalubres et où les déchets entravent la circulation.