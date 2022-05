Lyon : il menace une dame âgée avec un marteau et lui vole son sac, le maire du 6e demande plus de vidéosurveillance

Il était environ 11h30, place d'Helvétie, quand un individu s'est approché d'une femme âgée de 80 ans. Selon nos informations, cet homme âgé de 40 ans tenait un marteau dans sa main. Il a alors agressé la dame en brandissant l'arme blanche mais sans l'utiliser.

La victime venait de retirer du liquide dans une banque située rue Duquesne, toujours dans le 6e arrondissement de Lyon. Le suspect l'avait donc suivie pour lui voler son sac à main, chose qu'il a réussie. Une jeune femme qui connaissait visiblement la femme âgée a tenté de s'interposer.

Mais le voleur a pris la fuite et n'a pas été retrouvé. La victime n'est quant à elle que légèrement blessée, selon la police.

Un peu plus tard dans la journée, le maire LR du 6e arrondissement de Lyon et candidat aux législatives Pascal Blache a dénoncé une "horrible agression". "Malgré les demandes répétées à la ville de Lyon : toujours pas de vidéoprotection et pas plus de policiers municipaux pour protéger les habitants", a-t-il ajouté.