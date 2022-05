Lyon : ils font mine de le connaître pour lui voler son collier

Il était environ 20h30 quand trois amis qui marchaient dans la rue ont été pris à parti deux individus. L'un d'eux a fait semblant de connaître sa victime pour ensuite l'agresser et lui arracher le collier et le médaillon qu'il portait autour du cou avant de s'enfuir.

Quelques instants plus tard, le groupe d'amis s'est rendu compte du vol et a décidé de se rendre au commissariat pour porter plainte. Par chance, un autre passant a pu filmer la scène et s'est également rendu chez les policiers.

Les fonctionnaires ont donc pu identifier les suspects pour les interpeller. Placé en garde à vue et interrogé, l'auteur du vol a nié les faits. Il a également affirmé aux enquêteurs qu'il était mineur.

Cependant, une enquête était déjà en cours à son encontre pour une fausse déclaration d'identité. Son complice a été laissé libre tandis que le suspect a été présenté au parquet ce jeudi.