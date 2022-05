Lyon : le siège de la Région occupé par des jeunes agriculteurs

Ce lundi matin aux alentours de 10h30, une cinquantaine de jeunes agriculteurs ont investi le hall de l'Hotel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette occupation a pour but de dénoncer la fin d'une aide financière pour les nouvelles structures qui accompagnent les professionnels novices dans leur projet d'installation agricole.

Les manifestants sont plutôt calmes et n'ont fait que déployer une banderole sur laquelle on peut lire "1 million de paysannes et de paysans, c'est pour quand ?". L'action est revendiquée par l'association régionale pour le développement de l'emploi agricole et rural (ARDEAR).

La Région dirigée par Laurent Wauquiez n'a pour le moment pas réagi.