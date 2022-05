Un "voleur au câlin" interpellé à Lyon

La victime, qui avait été agressée par quatre individus, était parvenue à retrouver un des quatre suspects place Louis Pradel, où une rixe a alors éclaté devant le commissariat de police. Les forces de l'ordre sont donc rapidement intervenues et ont reconnu le suspect, qui avait été placé en garde à vue 24h plus tôt pour avoir volé une chaine en or en utilisant la technique du câlin.

Le "voleur au câlin" a de nouveau été arrêté. Défavorablement connu des services de police, l'homme a nié les faits malgré les images de vidéo-surveillance prouvant son implication. Les deux victimes, dont l'une s'est vue accorder 5 jours d'ITT, ont porté plainte.

Le suspect a été écroué et sera jugé ce mardi.