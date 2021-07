Lyon : il prétexte demander un renseignement pour voler une chaine en or

L'adolescent est soupçonné d'avoir volé une chaine en or à un homme de 23 ans, mercredi, quai Augagneur à Lyon. Le mineur avait abordé un passant en prétextant demander un renseignement et avait profité de la situation pour lui arracher sa chaine en or autour du cou.

La victime, accompagnée d'un ami, avait poursuivi le suspect, parvenant à le neutraliser. Des policiers qui patrouillaient dans le secteur, étaient alors intervenus et avaient interpellé l'individu. Ce dernier a reconnu les faits lors de sa garde à vue.