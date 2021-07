Lyon : une sexagénaire grièvement blessée lors du vol de sa chaine en or

La victime a été abordée par un jeune homme qui lui a arraché sa chaine en or. Lors de l'agression, la sexagénaire a chuté, se fracturant le bras.

Des témoins de la scène sont intervenus et ont intercepté l'agresseur, un SDF de 18 ans. Les policiers ont interpellé l'individu et ont découvert qu'il avait une chaine en or cassée dissimulée dans sa bouche. Un bijou qui ne correspondait pas à celui volé quelques instants plus tôt.

L'agresseur a été placé en garde à vue, et doit être jugé en comparution immédiate ce lundi.