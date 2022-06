Location d’appartements à des prostituées : une famille faisait fortune à Lyon

C’est une famille lyonnaise qui avait trouvé le filon pour rentabiliser très rapidement l’achat de leurs biens, selon Le Progrès. Propriétaires de quelques appartements à Lyon, ils ont loué leurs logements à des locataires qui faisaient commerce de leur corps à l’endroit où elles vivaient.

Les femmes payaient un loyer hebdomadaire de 500 euros depuis 2016. Un contrat qui s’est donc avéré très lucratif pour la famille propriétaire. Leur parc immobilier s’est tellement agrandi qu’il a fini par attirer l’attention de Tracfin, le service de renseignements du ministère des Finances chargé de lutter contre les circuits financiers clandestins. Le couple et leur fille avaient continué de mener une vie tout à fait ordinaire, à un détail près : le montant de leurs biens représentait 1,2 million d’euros.

A noter que le fait de vendre ou de tenir à disposition d’une personne des locaux en sachant qu’elle se livre à la prostitution est considéré comme du proxénétisme hôtelier et est passible de 10 ans de prison et 750 000 euros d’amendes.

Au total, une dizaine de prostituées argentines, brésiliennes et d’Europe de l’Est ont témoigné et ont raconté avoir versé 500 euros par semaine à la famille. Elles ont également expliqué que les propriétaires auraient fourni une aide présumée pour les accueillir à Lyon et à passer des annonces.



Les accusés ont été interpellés le 31 mai par les gendarmes et mis en examen vendredi dernier pour proxénétisme et blanchiment. Les parents ont été placés en détention provisoire et leur fille a été mise sous contrôle judiciaire.



Le montant de leur patrimoine, 850 000 euros de biens immobiliers et 60 000 euros en espèces, a été saisi.