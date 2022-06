"J'espère aller le plus loin possible avec l'OL" : Anthony Lopes pourrait bien terminer sa carrière à Lyon

Le portier de l'Olympique Lyonnais s'est en effet exprimé sur les raisons de la prolongation du contrat qui le lie avec le club de Jean-Michel Aulas jusqu'en 2025. "C'était la suite logique de continuer l'aventure avec mon club de coeur", a déclaré l'international portugais.

Alors qu'il compte 419 rencontres avec les Gones, le gardien de but a avoué qu'il se voyait bien "rattraper le nombre de matchs de certaines légendes du club". Le record tous postes confondus appartient pour le moment à Serge Chiesa avec 541 apparitions en rouge et bleu. Dans le cages, c'est Yves Chauveau qui est le plus capé avec 490 matchs joués.

Pour atteindre ce nombre, Anthony Lopes a évoqué "une forte possibilité de faire toute ma (sa) carrière" entre Rhône et Saône. Un point de vue partagé par le directeur du foot Vincent Ponsot et le président Aulas qui continuent de venter les mérites de "l'ADN OL".

Mais la longévité n'est pas le seul objectif du dernier rempart. "On va changer les choses rapidement, on doit rapporter des trophées pour faire grossir le palamares", a déclaré, au terme d'une saison très moyenne, celui qui avait remporté la Coupe de France en 2012.

Quoi qu'il en soit, celui qui est à la fois joueur et supporter de l'OL prouve une fois de plus l'amour qu'il porte au maillot frappé du lion.