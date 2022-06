Lyon : un homme passé à tabac à deux pas de l'Hôtel de Ville (VIDEO)

Il était presque 6h rue Désirée quand une rixe a éclaté entre plusieurs individus. Pour une raison qui reste encore à déterminer, un groupe de jeunes en a attaqué un autre, en ciblant une personne en particulier.

Les riverains ont été témoins de cette attaque d'une grande violence. La principale victime a reçu plusieurs coups de poing avant de tomber au sol une première fois. Là, il a subi un coup de pied dans le visage suivi d'un écrasement de tête contre le bitume.

Grâce à l'aide de son ami, l'homme a pu se relever. Mais son calvaire n'était pas fini puisque quelques dizaines de mètres plus loin, il a de nouveau fait l'objet d'un passage à tabac. Là encore, les coups portés l'ont fait tomber au sol et les agresseurs ont une nouvelle fois frappé la victime à terre. Cette dernière est tombée inconsciente.

On ignore donc encore ce qui a pu se passer ce samedi matin. Plusieurs habitants de la rue Désirée et de la rue Sainte-Catherine affirment que ce genre de faits arrive de plus en plus fréquemment.

"Depuis plusieurs mois, les bagarres de sortie de bar se sont transformées en affrontements de groupes", témoigne un riverain de ce quartier plutôt festif de Lyon. "Souvent, ça part d'un vol de téléphone et même juste d'un regard", poursuit-il.

A bout de nerfs, les habitants espèrent une réaction de la mairie centrale qui se situe à quelques mètres du lieu de l'agression de ce samedi.