De plus en plus d’épillets à Lyon : Les propriétaires de chiens furieux contre les écologistes

La Ville de Lyon et la Métropole, en accord avec la politique écologique menée, entretiennent leurs espaces verts grâce à une tonte raisonnée dans le but de favoriser une végétalisation vivace, douce et pérenne. Néanmoins, cette volonté engendre la prolifération des épillets très dangereux pour les animaux de compagnie.

Au total, on compte 150 000 chiens dans la Métropole de Lyon et 70 000 dans la ville. Les accidents liés aux épillets se succèdent et les élus n’agissent pas malgré les appels. Le collectif BICALY, Bien-être Canin Lyon, a donc lancé une pétition pour demander la suspension de la tonte raisonnée et un ramassage immédiat des herbes coupées. "Nous avons été alertés par de nombreux maîtres de chien. Hier encore nous avons eu le retour d’une femme dont le berger australien a reçu 11 épillets dans l’œil, c’est catastrophique", explique un représentant du collectif. "Les vétérinaires sont saturés. Ils doivent faire des interventions en urgence et décaler tous leurs rendez-vous", poursuit-il.

L’épillet est une herbe saisonnière nocive à la santé qui s’accroche aux poils et s’introduit dans les muqueuses des animaux. Il peut parfois toucher des organes vitaux et provoquer des ulcères, abcès ou encore la perforation du tympan. "Nous sommes d’accord sur le fait qu’on ne peut pas se permettre de tondre toutes les semaines, la tonte raisonnée c’est quelque chose qui doit être fait par rapport au réchauffement climatique", assure le collectif. "Cependant, certains granulés sont non désirables pour les humains et les animaux. Il faut corriger ça, sauf que cela engendre le fait de tondre et de ramasser, donc un désaccord avec la politique menée pour la biodiversité."

Le collectif a alerté la Ville de Lyon et la Métropole en indiquant que l’épillet est invasif et n’assure pas une végétalisation de qualité mais se répand partout en mettant en danger la santé des animaux du quotidien. "On leur demande d’arrêter temporairement la tonte raisonnée, même si on sait que c’est mauvais pour la biodiversité. C’est meilleur pour les animaux et les humains. Il faut choisir. On n’est pas en Amazonie ni dans la brousse mais dans un milieu urbain qui nécessite de prendre soin des animaux comme des humains. Et l’épillet va contre ça", nous affirme l’activiste de BICALY.

La Ville de Lyon n’a pas manqué de répondre grâce à une page préventive sur son site. "Ça nous a fait bondir. Ce n’est rien d’autre qu’une page qui nous explique qu’il faut bien tenir nos chiens en laisse et leur faire une taille courte. C’est une aberration de nous conseiller de tondre nos chiens, certaines races ont besoin de leurs poils, ce n’est sanitairement pas acceptable", dénonce le militant.

Les propriétaires demandent aux élus de prendre en compte la préservation de la santé des animaux du quotidien en milieu urbain tout en continuant sur la lancée écologique. "Ils ne le font pas volontairement, ils sont bloqués. On veut trouver un terrain d’entente et les pousser à agir."