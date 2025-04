Lyon : un habitant de la Croix-Rousse lance une pétition plébiscitée pour protéger les chiens des épillets

"Chaque année, au retour des beaux jours, les propriétaires de chiens lyonnais tremblent." Un Croix-roussien a fait une demande particulière à Grégory Doucet. En juin 2024, sa chienne, alors âgée de 6 mois, s’est retrouvée avec un épillet coincé dans l’une de ses narines lors d’une simple promenade. Un épillet est un épi sec qui s'incruste dans la peau des chiens et peut entraîner de graves infections, voire des décès.

S’il y a de plus en plus de cas comme celui-ci selon l’auteur de la pétition, ce serait à cause de la nouvelle méthode de fauchage déployé par la Ville de Lyon depuis plusieurs années. Celle-ci consiste à limiter la coupe à une hauteur de 10 cm du sol pour préserver la biodiversité.

"Il est temps que la Ville de Lyon prenne ses responsabilités"

Le propriétaire de la chienne a fait ainsi deux demandes à la Ville de Lyon. Dans un premier temps, il réclame une réelle écoute des citoyens et des vétérinaires. Dans un second temps, le Croix-roussien voudrait un plan d’action clair avec un fauchage régulier et un entretien rigoureux des parcs, trottoirs ou encore des bas d’immeubles.

"Nos chiens ne sont pas des variables d’ajustement. Il est temps que la Ville de Lyon prenne ses responsabilités. Un chien ne devrait jamais risquer sa vie pour une simple balade en ville", peut-on lire dans cette pétition. En moins d’une semaine, elle a déjà recueilli plus de 15 000 signatures.