Rillieux-la-Pape fête ses 50 ans avec un programme rythmé ce samedi

En famille, en duo, en solo ou même entre amis, apportez votre pique-nique, votre chapeau et votre parasol au Parc Linéaire situé à Rillieux-la-Pape. La commune fête ses 50 ans ce samedi et réserve aux habitants un programme chargé.

Pour commencer, de 12h à 18h des lutins échassiers viendront divertir petits et grands. Pour les amoureux de la nature, un atelier de fabrication de bombes à graines sera offert. Pour satisfaire les sportifs, les manuels et ainsi que les bricoleurs, des animations ludiques seront proposées. Le départ de la chasse au trésor sera à 14h30. L’objectif : partir à travers la ville avec votre équipe et photographier les lieux emblématiques de la commune à partir d’une photo d’époque. Les clichés avant/après seront ensuite exposés à la Maison des projets. Pour ceux qui souhaitent une activité plus tranquille, des balades dans Rillieux-la-Pape seront proposées. Une occasion de redécouvrir la commune et d’apprendre des anecdotes.

Ouvert à tous les publics, il vous suffit de vous inscrire par mail : 50ans@rilleuxlapape.fr

Ce samedi, la fête de la musique est à l’honneur : chansons, concerts, ateliers MAO et percussions sont au programme toute la journée. La journée se clôturera, à 20h30, avec le concert swing du groupe Holy Bounce Orchestra au théâtre de verdure.