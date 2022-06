Lyon : pourquoi un hélicoptère vole très bas depuis ce mercredi matin ?

Cela a débuté par le 9e arrondissement, et certains témoins ont fait le lien avec la fusillade mortelle de la Duchère.

Mais le bal aérien s’est poursuivi dans la journée. En fin d’après-midi, un appareil quadrillait la Presqu’île, en passant très proche des habitations.

Pourquoi ? Rien à voir avec la fusillade. Il s’agit tout simplement d’une opération de cartographie commandée par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Cela permettra de disposer de plans de la capitale des Gaules mis à jour, notamment pour les futures échéances sportives à gérer comme les Jeux Olympiques 2024. La préfecture du Rhône nous a confirmé cette information. Et nous précise que cela va durer quelques jours à Lyon.

D’autres villes sont concernées par ces opérations qui obligent les pilotes d’hélicoptères à voler le plus bas possible pour photographier au mieux les rues et bâtiments.