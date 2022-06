Lyon : une nouvelle piscine éphémère au Parc de Gerland

La chaleur atteint des records à Lyon et les habitants suffoquent. Ce n’est plus une raison pour fuir la ville, les Lyonnais vont pouvoir se rafraîchir. Le Parc de Gerland prend exemple sur le Parc de la Tête d’Or et ouvre une piscine éphémère pour l’été.

Située au 403 avenue Jean-Jaurès à Lyon 7, elle pourra accueillir jusqu’à 700 personnes par jour. Composée de deux bassins et de 2 000 m2 de plage aménagée, la piscine sera accessible uniquement sur réservation.

Il faudra compter 3,40 euros pour le plein tarif et 2,60 euros pour le tarif réduit. L’installation sera gratuite pour les moins de 6 ans.