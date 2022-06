OL : Lucas Paqueta se coupe le doigt en faisant du cerf-volant

Lucas Paqueta se veut très rassurant sur les réseaux sociaux et affirme que "tout va bien". Les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent donc se rassurer, le joueur brésilien ne sera pas éloigné des terrains pendant une longue période.

"Se souvenir que les jeux d’enfants ont aussi des conséquences, a lancé Lucas Paqueta dans un message publié sur les réseaux sociaux. Je suis allé faire du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien, mais pour éviter tout problème à l’avenir, je vais subir une petite intervention chirurgicale demain", déclare sur son Twitter le footballeur grâce à une photo sur laquelle on le voit souriant.

L’OL affrontera le Dynamo Kiev, Anderlecht ou encore Feyenoord avant de commencer la saison 2022-2023 en Ligue 1 face à Ajaccio début août. Ces matchs amicaux laisseront le temps à Lucas Paqueta de récupérer.