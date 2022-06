Lyon : l’adjointe au maire du 8e arrondissement Marine Chastan démissionne

Cette fin de semaine, Marine Chastan a annoncé sa démission pour cause de déménagement familial en Loire-Atlantique. Adjointe au maire chargée de la Petite enfance et des liens intergénérationnels, l’écologiste quitte Lyon et donc son mandat.

Dans un message de départ, elle remercie le maire du 8e Olivier Berzane : "Dans un contexte, notamment politique, encore très patriarcal, merci d’avoir eu la justesse de voir en ma jeunesse fraîcheur, innovation et renouvellement de la classe politique ; d’avoir su reconnaitre mes compétences et qualifications professionnelles et leur pertinence pour un rôle d’élue".

Le départ de Marine Chastan a été regretté par bon nombre d’élus écologistes. A l’instar de la nouvelle députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin : "Le 8e arrondissement et le groupe Les Ecologistes à la Ville de Lyon perdent une adjointe d’une compétence et d’un dynamisme rare. Merci pour ton travail immense sur ce début de mandat ! Bon vent et belles aventures !"

Marine Chastan s’était fait connaître du grand public dans la douleur. En mars 2021, elle tweetait que "la culture du viol est présente chez les forces de police, ainsi que le phénomène du victimblaiming".

De nombreuses réactions outrées avaient défilé sous son message, forçant l’élue à supprimer son tweet puis à passer son compte en privé.

Le syndicat FO Police municipale avait réclamé des excuses tandis qu’Alliance Police Nationale déposait plainte pour injures publiques. Même le préfet du Rhône délégué à la sécurité de l’époque avait dénoncé un propos "inadmissible, diffamant et irresponsable, d'autant plus lorsque ces mots sont prononcés par une élue de la République".

Marine Chastan s'était finalement excusée.