Dérapage d'une élue de Lyon sur "la culture du viol" chez la police : FO Police réclame des excuses publiques

Alors que Marine Chastan, adjointe au maire du 8e arrondissement de Lyon, dérapait dimanche soir sur Twitter en affirmant que "la culture du viol est présente chez les forces de police, ainsi que le phénomène du victimblaiming", le syndicat FO Police Ville de Lyon lui réclame "des excuses publiques".

"Au moment où le sentiment anti-police cause des violences intolérables sur les membres des forces de l'ordre, vous nous jetez en pâture et embrasez ce sentiment anti-police qui déjà nous empêche de porter assistance à tous les citoyens", écrivent les représentants de policiers municipaux lyonnais sur Twitter.

"Cette stigmatisation que vous relayez ne fait pas honneur à votre fonction. (...) Nous rejetons la culture du viol sous toutes ses formes, nous sommes mères, pères, soeurs, frères, épouses, époux, filles, fils de femmes que nous respectons, aimons, protégeons et qui savent au quotidien l'ampleur de nos sacrifices pour la sécurité et la tranquilité de toutes et tous", poursuit FO Police Ville de Lyon.

Marine Chastan a depuis passé son compte Twitter en privé et supprimé le tweet polémique.