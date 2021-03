Dérapage d'une élue de Lyon sur la "culture du viol" chez la police : "inadmissible, diffamant et irresponsable" pour le préfet délégué à la sécurité

L'adjointe au maire du 8e arrondissement de Lyon avait, sur Twitter, indiqué dimanche soir que "la culture du viol est présente chez les forces de police, ainsi que le phénomène du victimblaiming". De quoi provoquer une importante polémique.

Un propos que Thierry Suquet juge "inadmissible, diffamant et irresponsable, d'autant plus lorsque ces mots sont prononcés par une élue de la République". Pour le préfet délégué à la sécurité, la sortie de Marine Chastan est loin de représenter la réalité : "Chaque jour, nos policières, nos policiers, nos gendarmes et tous nos services de sécurité et de secours travaillent pour garantir la sécurité et porter assistance à toutes et tous, au premier rang desquels les plus fragiles. En ce 8 mars, je tenais à leur rendre hommage et à leur redire toute ma confiance".

Face au déluge de critiques qu'elle reçoit depuis bientôt 24 heures, l'élue du 8e avait supprimé son tweet polémique et a également passé son compte Twitter en privé pour ne plus recevoir de messages.