Villeurbanne : un pompier suspecté de viol durant le bal du 14 juillet à la caserne Cusset

Comme dans plusieurs autres casernes, celle de Villeurbanne Cusset organisait un bal à l’occasion de la fête nationale. L’événement "Fire Night" s’est déroulé durant deux soirées, les 13 et 14 juillet, au sein du bâtiment situé rue Baudin. Une soirée "avec un spectacle plus que chaud", promettaient les sapeurs-pompiers, et des animations "jusqu’à l’aube".

Mais durant la première nuit de festivités, dans la nuit de jeudi à vendredi, une jeune femme en état de choc s’est rendue dans un commissariat de l’agglomération. Aux forces de l’ordre, cette dernière a dénoncé un viol qu’elle aurait subi au sein même de la caserne un peu plus tôt, alors que le bal battait son plein.

Selon nos informations, la victime présumée âgée d’une vingtaine d’années a déposé plainte contre un sapeur-pompier qu’elle accuse d’avoir abusé d’elle.

Le mise en cause s’est rendu le lendemain au poste de police pour s’expliquer. Il a été immédiatement placé en garde à vue, tandis que les investigations débutaient notamment avec l’audition de témoins potentiels et l’analyse de scellés par la police scientifique. D’après une source proche du dossier, le trentenaire suspecté dans cette affaire aurait évoqué des relations sexuelles consenties durant son audition.

L’enquête, ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la direction départementale de la sécurité publique, se poursuit.

J.D.