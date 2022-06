Bébé tué dans une crèche à Lyon : "un geste maladroit" selon l’avocat de la suspecte

Oui, c’est parce qu’elle était agacée par les pleurs d’un bébé de 11 mois mercredi matin qu’elle l’a aspergé de Destop avant de lui en faire boire. Ce qui a inévitablement entraîné la mort de la fillette. Mais elle se défend d'avoir voulu la tuer.

Pour son avocat Me Philippe Duplan, c’est "un geste malheureux et maladroit avec des conséquences très graves". Interrogé par BFM-TV et par France 3, le conseil de l’employée de crèche révèle que sa cliente a expliqué aux enquêteurs n’avoir "pas vu que c’était un produit toxique" qu’elle versait sur le bébé lors de son "coup de colère".

"Elle regrette profondément son geste. (…) Elle vivait un contexte personnel particulier", a conclu Philippe Duplan au sujet de celle qui venait de passer et obtenir son CAP petite enfance.

La version de l'employée de crèche, mise en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans", sera-t-elle retenue par les enquêteurs ?