Bébé tué dans une crèche à Lyon : une gestion de People & Baby "à la Orpea" ?

Les témoignages de parents dont les enfants sont inscrits au sein du réseau s'accumulent. LyonMag a notamment révélé qu'une plainte pour coups et blessures sur une enfant de 4 mois avait été déposée en décembre dernier contre un autre établissement P&B de Lyon.

Ce lundi, après avoir consulté la première réaction de l'entreprise auprès des parents depuis le drame, la rédaction a recueilli un nouveau témoignage éclairé d'une maman dont l'enfant fréquentait une crèche P&B du 8e arrondissement.

Leïla, infirmière libérale, avait décidé de faire confiance au groupe en y plaçant sa fille, aujourd'hui âgée de 7 mois et désormais en crèche municipale, en mars dernier. "Au fil des semaines, j'ai vu que les conditions se dégradaient", témoigne-t-elle. "Les enfants pleuraient toute la journée, les employées semblaient à bout de nerfs et complètement dépassées", ajoute-t-elle en précisant qu'elle n'en veut pas forcément à ces professionnelles.

En effet, selon Leïla, "ces filles sont victimes de très mauvaises conditions de travail : elles n'ont pas de salle de pause, elles bossent en flux tendu, on les presse et on leur demande d'être à la fois éducatrices, femmes de ménage, meneuses d'activités pédagogiques et surveillantes". Elle révèle ainsi que depuis le mois de mars, l'établissement P&B du 8e arrondissement a connu trois directrices différentes.

Des jouets rangés dans le placard électrique

Aussi, elle affirme avoir découvert que les jouets destinés aux enfants étaient rangés dans le placard électrique. Elle assure ensuite que les petits ne sont pas changés régulièrement et que leur nourriture est rationnée. Enfin, la crèche où était sa fille ne respecterait pas les taux légaux d'encadrement. La loi limite à 5 le nombre d'enfants non-marchant par éducateur. Or, toujours selon Leïla, il arrivait régulièrement qu'une seule employée se retrouve avec 15 petits à garder. "Une fois j'ai récupéré ma fille avec deux bleus sur le visage et on n'a pas su me dire d'où ça venait puisqu'elle ne peut pas surveiller tous les enfants", appuie la maman.

Après la constatation de tous ces faits, les parents ont obtenu la tenue d'une réunion avec la direction de la crèche. Cette dernière aurait nié les fautes en détaillant le fonctionnement horaire de l'établissement. Il y a au total trois éducatrices qui se relaient toute la journée. Le matin, une seule personne suffirait puisque la limite de cinq enfants ne serait pas dépassée, les parents déposant les bébés à différents moments de la journée. Même constat pour le soir. Entre-temps, la troisième éducatrice assurerait la double présence.

Mais selon les parents, il y aurait plus que cinq enfants à la charge d'une seule personne le matin et le soir. Quand ce point a été évoqué lors de la réunion, l'équipe de People & Baby a affirmé que la directrice de l'établissement était toujours présente pour doubler les employées. Un fait que réfutent les parents, affirmant que cette même directrice jongle entre deux établissements et ne peut pas être à deux endroits au même moment.

"Comme Orpea, mais au commencement de la vie"

Au-delà de la responsabilité avouée de Myriam J., meurtrière présumée de la petite fille de 11 mois, des torts sont donc certainement à chercher au sein de la gestion de People & Baby. "Ce ne serait jamais arrivé dans une crèche municipale", assure Leïla qui accuse People & Baby d'être "comme Orpea, mais au commencement de la vie".

