Bébé tué à Lyon : People & Baby organise un hommage et publie des témoignages pour se défendre

Tandis que la professionnelle titulaire d'un CAP Petite Enfance qui a avoué le meurtre de la petite fille de 11 mois dans la crèche Danton a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans et écrouée, la Métropole de Lyon a demandé la fermeture administrative de la crèche Danton, lieu du drame.

Mais il est presque certain que les enjeux de cette affaire dépassent les murs de l'établissement du 3e arrondissement de Lyon. Certains accusent en effet l'entreprise de mener une politique du "tout pour l'argent" au détriment du bien-être des nourrissons, à l'image des pratiques qui ont été observées au sein des EHPAD Orpea.

Comme beaucoup de nos confrères, LyonMag a recueilli des témoignages de parents ayant des enfants inscrits dans des crèches P&B. La rédaction continue d'ailleurs de recevoir des messages.

Face à cet engouement médiatique, l'entreprise a d'abord adressé un message aux parents le 26 juin dernier. Ce vendredi, People & Baby a publié une missive sous forme d'hommage sur son site internet. "Tous les professionnels des 700 crèches en France du groupe People & Baby et toutes les équipes siège sont bouleversés, sous le choc, suite au décès d’une enfant de 11 mois, mercredi 22 juin à Lyon", entame le groupe.

"Un environnement (...) sécurisant et le moins propice à des actes volontaires isolés et imprévisibles"

"Un homicide volontaire est un acte sans précédent, surtout en crèche, mode d’accueil source d’éveil pour les tout-petits, environnement collectif qui est donc le plus sécurisant et le moins propice à des actes volontaires isolés et imprévisibles", poursuit-il en assurant collaborer activement à l'enquête menée par les autorités.

La direction de People & Baby prend ensuite la parole au nom de ses collaborateurs : "certains vivent un sentiment de culpabilité et d’impuissance alors que, depuis 18 ans, ils s’engagent avec nous à respecter toutes les normes et process, porter les valeurs et projets de notre entreprise familiale". "Les contrôles de conformité permanents des autorités, comme dans toutes les crèches en France, peuvent en attester", poursuit-elle.

Pour conclure, People & Baby indique qu'une minute de silence "a été organisée avec nos 6 000 collaborateurs mercredi 29 juin 2022 à 13h".

Des "témoignages spontanés" à la faveur de People & Baby

Par ailleurs, pour tenter de rassurer les parents et peut-être de convaincre de sa bonne gestion des établissements d'accueil de jeunes enfants, l'entreprise a publié ce vendredi douze "témoignages spontanés", toujours sur son site internet.

"Camille, éducatrice", "une maman d'une crèche lyonnaise", "Maëva, directrice de crèche à Boulogne", "une collectivité" ou encore "Sandra, une artiste" sont les signataires plus ou moins anonymes de ces messages bienveillants à l'égard de P&B.

Il nous est cependant impossible de vérifier l'authenticité de tous ces témoignages. Leur publication semble en tout cas s'inscrire dans le processus de dédouanement engagé par People & Baby.