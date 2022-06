"Rien ne pouvait présager d'un tel acte" : le message des crèches People & Baby après le meurtre d'un bébé à Lyon

Le drame survenu mercredi dernier, place Danton, dans le 3e arrondissement a, dans un premier temps, beaucoup ému. Il a ensuite provoqué la colère de nombreux parents, à commencer par ceux dont les enfants sont ou ont été inscrits dans une crèche People & Baby.

La rédaction de LyonMag avait ainsi appris samedi qu'une plainte pour coups et blessures sur un bébé de 4 mois avait été déposée par une maman en décembre dernier contre un autre établissement du 3e arrondissement de Lyon. Depuis, les témoignages se multiplient et beaucoup se demandent si ce terrible meurtre ne signerait pas les débuts d'une affaire Orpea saison 2.

Face à cette fronde montante, la direction de People & Baby s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire à travers un message adressé aux parents que LyonMag a pu consulter. "La direction et l'équipe opérationnelle sont profondément émues et bouleversées", entament les dirigeants.

Ils reviennent ensuite sur les faits : "la professionnelle, seule comme le permet la règlementation, avec un enfant présent depuis 7h35, a appelé les secours dès 8h05 avec l'aide d'une famille qui venait d'arriver. L'enfant (à qui la professionnelle a fait ingurgiter de la soude caustique, ndlr), a été prise en charge rapidement par les pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital où il est décédé dans la matinée".

"La direction s'est rendue sur place pour apporter son soutien et collaborer à l'enquête. Selon les premières conclusions des autorités, il s'agit d'un homicide volontaire de la part de la professionnelle dans les premières minutes de l'arrivée de l'enfant", affirme ensuite People & Baby.

Pour le groupe, "rien ne pouvait présager d'un tel acte par cet agent de puériculture de 27 ans". Comme le révèle le message, Myriam J. était en CDI depuis mars 2022, était titulaire d'un CAP petite enfance (AEPE) et justifiait d'expérience auprès d'enfants depuis 2012. De plus, elle venait de suivre une formation "protection de l'enfance" fin avril. Elle avait à ce titre été augmentée en juin.

Pour People & Baby, l'entreprise n'est donc en aucun cas responsable du drame. Pour rassurer les parents, le dispositif d'accueil des enfants a été renforcé. Depuis ce lundi "et jusqu'à nouvel ordre, les ouvertures et fermetures se feront avec deux professionnels" au sein de toutes les crèches et microcrèches du réseau.

Cette adresse aux parents se conclut par un message de défiance envers la presse. "Je vous invite également à prendre avec beaucoup de distance les communications des médias qui, nous le savons tous, sont friands de ce type d'évènement et se font un plaisir de les déformer pour faire le buzz", est-il écrit.