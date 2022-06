Villeurbanne : une voiture percute un marché, le pronostic vital d'une commerçante engagé

Selon Le Progrès, il était environ 6h quand un conducteur âgé de 26 ans a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de la place Grandclément où se tient le traditionnel marché dominical.

La voiture en a percuté une autre qui a été projetée sur le camion d'une poissonnière. Elle était en train de décharger sa marchandise et a été renversée. Un témoin, son employé, a expliqué au quotidien régional que le pied de la victime avait été sectionné.

Selon les premières informations, la commerçante serait actuellement entre la vie et la mort. Le chauffeur a quant à lui été interpellé et devra se soumettre à des dépistages d'alcoolémie et de drogue.

Une enquête a été ouverte et plusieurs témoins sont entendus par les forces de l'ordre.