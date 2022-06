"C’est la honte intersidérale" : la colère de Nathalie Péchalat après son éviction de la Fédération des sports de glace

Candidate à sa propre succession, Nathalie Péchalat a vu son adversaire, Gwenaëlle Noury, remporter samedi avec 52,3% des suffrages la présidence de la Fédération Française des sports de glace. "Je trouve cela humiliant et irrespectueux, compte tenu du travail que nous avons abattu collectivement ces deux dernières années", a réagi auprès de RMC Sport l’ancienne patineuse.



Quelques minutes après le résultat de l’élection, Nathalie Péchalat avait déjà fait part de sa colère. "C’est la honte intersidérale pour l’ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d’autres méthodes qui ne sont pas les miennes", avait déclaré l’épouse de Jean Dujardin.



Cette dernière n’avait pas manqué la semaine dernière d’assurer que son adversaire, Gwenaëlle Noury, était téléguidée par l’ancien président de la FFSG, Didier Gailhaguet, démissionnaire à la suite d’un scandale ayant secoué le monde du patinage artistique. Il était accusé d’avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles.



Si Nathalie Péchalat ne décolère pas, elle a malgré tout affirmé sur RMC Sport vouloir "prendre du recul et retourner dans ma vie d’avant" sans déposer de recours. "Les emmerdes, j’en ai eu pour deux ans, on va s’arrêter là", conclut-elle.