Il passe des centaines d’appels malveillants à Lyon : condamné à huit mois de prison ferme

Les Hospices Civils de Lyon, le centre hospitalier du Vinatier, le SAMU 69, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, deux entreprises funèbres, la brigade de gendarmerie de Tarare…Tous ont été victime du même homme. Âgé de 48 ans, l’homme passait des appels malveillants qui prenaient systématiquement une tonalité obscène à connotation sexuelle dès le moment où une femme décrochait le téléphone.

Son casier judiciaire ne laisse pas planer le doute. Au total, le suspect a reçu quatorze mentions entre 2005 et 2020 dont six mentions pour des appels malveillants. Vincent Bourre a reconnu les faits pendant sa garde à vue et les a justifiés par des traumatismes vécus durant son enfance.

Le tribunal a condamné l’homme à huit mois d’emprisonnement ferme et a ordonné l’indemnisation des parties civiles. Le malfaiteur doit ainsi 500 euros à une infirmière du service des urgences du Vinatier, 1 000 euros au centre hospitalier du Vinatier, 300 euros pour les frais administratifs et enfin 1 euro symbolique pour les Hospices Civils de Lyon.