Printemps de Pérouges : Sting a enchainé ses tubes devant 15 000 spectateurs

Il était 21h25 mercredi soir quand le public massé dans l'enceintre du Polo Club de la Plaine de l'Ain a entendu résonner les premières notes du concert de Sting, décalé à deux reprises à cause du Covid.

Veste jaune sur pantalon noir, le chanteur britannique a enchainé ses plus grands tubes sur une basse dont il ne reste quasiment plus aucune trace de vernis. Les 15 000 spectateurs présents ont ainsi pu profiter d'une ambiance intimiste lors de Fields of Gold, se déhancher sur So Lonely tout en se replongeant dans les années 80 avec Every breath you take. Le tout accompagné par tout un groupe de musiciens qui ont su mettre en valeur la voix suave et éraillée de l'ancien membre de The Police.

A 70 ans, Sting, qui s'adressait au public dans un Français parfait, n'a rien perdu de son énergie et a rapidement fait chavirer le cœur des fans. Ces derniers auront seulement peut-être regretté que le show ne dure pas plus d'une heure et demie.

Place ce jeudi soir à la tournée d'adieu du légendaire groupe Kiss. La scène française sera mise à l'honneur vendredi soir, avec un double plateau composé de Grand Corps Malade et de Vianney, et samedi soir avec la présence de Francis Cabrel. Le Printemps de Pérouges se terminera dimanche soir. L'ultime représentations sera donnée par les jeunes artistes Eva et Tayc.

F.L.