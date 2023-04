Marie Rigaud : "-M-, la date la plus attendue du Printemps de Pérouges"

Du 27 juin au 2 juillet, la 26e édition du Printemps de Pérouges investira le château d'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Maurice-de-Rémens. "On se recule de 5 minutes dans les terres de l'Ain mais ça vaut vraiment le détour parce que le site est magnifique", note Marie Rigaud, qui évoque une "opportunité" d'investir ces lieux appartenant désormais à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'ouverture se fera avec Ibrahim Maalouf et Kyle Eastwood, le "coup de coeur" de Marie Rigaud, qui viendra jouer les musiques des films de son père Clint Eastwood.

Le Printemps de Pérouges accueille généralement un très grand nom. Ce sera Michel Polnareff cet été, "artiste incontournable de la grande chanson française".

"Johnny Hallyday avait fait basculer notre festival dans la cour des grands évènements de la région. Il y a beaucoup de public qui attend de pouvoir retrouver Michel Polnareff sur notre scène", analyse la directrice de l'évènement qui accueillera aussi Juliette Armanet, BigFlo et Oli, The Stranglers, Axel Bauer, et -M- "la date la plus attendue".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Lieu choisi en 2023

02:00 Relation avec la Région

02:19 Ouverture jazz

03:23 Michel Polnareff

04:34 Juliette Armanet

05:23 Reste de la programmation

06:20 Pas que de la musique

07:55 Inflation