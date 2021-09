Marie Rigaud et le Printemps de Pérouges : un retour du public "très intense"

Cette semaine se conclut le Printemps de Pérouges, de retour après une année 2020 vierge à cause de la crise sanitaire. Une édition à la fin de l’été qui a été "très intense. Les premiers spectateurs qui ont fait la queue pour la soirée de Jarry ont été particulièrement précieux. Il y avait une excitation totale dans nos équipes", selon Marie Rigaud, la directrice.

"C’est plein tous les soirs, il fait beau, le site est canon et l’ambiance est là", promet la fondatrice du festival, qui se déroule cette année au Château de Chazey-sur-Ain.

Au programme de la semaine : Michel Jonasz ce mercredi, Fabrice Luchini jeudi, les Têtes Raides vendredi. "Il reste un peu de places sur chaque soirée, on avait visé juste en termes de jauges. L’idée c’était de revenir, mais de revenir avec prudence", note Marie Rigaud.

Et forcément, il faut déjà s’atteler à 2022 que tout le monde espère encore plus libre. "On s’impatiente de retrouver un public en masse pour les concerts du Polo Club qui sont nos concerts XXL", indique-t-elle.

Plusieurs artistes sont déjà annoncés, en nouveauté ou en report : Sting, Francis Cabrel, Deep Purple, Kiss… De quo i promettre une "grosse grosse édition pour juin 2022".

