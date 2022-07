Création d'OL Land : Jean-Michel Aulas perd son procès en appel contre Etienne Tête

Tout a commencé en 2010. Etienne Tête, ancien adjoint au maire de Lyon et opposant au projet du grand stade de l'OL, avait saisi l'Autorité des Marchés Financiers pour dénoncer Jean-Michel Aulas. Selon lui, le président de l'Olympique Lyonnais n'avait pas été très transparent quant au montage financier du projet décinois et sur l'entrée en bourse d'OL Groupe.

Etienne Tête avait alors été condamné à une amende de 3000 euros pour dénonciation calomnieuse en 2012. Celui qui est désormais avocat avait fait appel et, en 2016, la cour avait confirmé la première décision du tribunal correctionnel.

En 2020, c'est à la Cour européenne des Droits de l'Homme que s'est adressé Etienne Tête. Il a cette fois-ci obtenu gain de cause et les hauts magistrats avaient annulé le jugement français en jugeant qu'Etienne Tête avait usé de son droit de liberté d'expression et qu'il voulait agir dans l'intérêt commun.

La Cour d'appel de Paris devait donc à nouveau se prononcer cette semaine. Comme le rapporte Tribune de Lyon, le jury a rendu une décision favorable à l'avocat ce vendredi en "reconnaissant la légitimité de la démarche".