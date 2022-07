Près de Lyon : un athlète soupçonné d'agressions sexuelles en marge d'un meeting

C’est lors des meetings de Tarare et de Saint-Egrève, les 18 et 19 juin derniers, que les faits se sont déroulés, rapporte L’Equipe. Chaque année, ces rendez-vous sportifs rassemblent pendant deux jours les athlètes du 400m haies autour de deux courses de forte densité. Le club de l’EA Cergy-Pontoise Athlétisme (EACPA), spécialiste dans la discipline, était compris dans les participants.

Le groupe d’entraînement du club dont K. N. fait partie s’est retrouvé le samedi à l’hôtel. Il aurait alors proposé à ses deux camarades de chambre un cachet décrit comme un complément alimentaire aidant à dormir.

Dans la nuit, le suspect se serait introduit dans le lit d’un de ses camarades afin de le masturber tout en se caressant. N’ayant pas pris le cachet, la victime, consciente, n’aurait pas osé bouger. Plus tard, K. N. aurait fait de même avec son second camarade qui lui était inconscient.

Effet boule de neige

Le lendemain, ce dernier a témoigné d’une nuit difficile où il aurait vu K. N. au-dessus de lui. Cette annonce a fait l’effet d’une boule de neige : d’autres athlètes ont alors rapporté cet état de confusion. Ces supposées agressions se seraient déroulées à d’autres rendez-vous sportifs de la saison.

Le lundi suivant le meeting rhodanien, les trois victimes se sont confiées à leur entraîneur, Philippe Favreau, également président du club. Le lendemain, tous se sont rendus au commissariat de Cergy-Pontoise pour porter plainte.

Six plaintes voire plus

Au total, six plaintes ont été déposées par des membres du club de Cergy-Pontoise contre K. N.

En fin de semaine, il a fini par être interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire pour "agression sexuelle avec administration d’une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes". Par l’intermédiaire de son avocat, il a démenti toutes les accusations et a mis en cause la jalousie de ses camarades envers son succès à seulement 25 ans.

D’autres plaintes auraient été déposées suite à la médiatisation et la diffusion dans le milieu de l’athlétisme de l’affaire.