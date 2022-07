Lyon : une inondation avenue Tony-Garnier, la pagaille à quelques heures d'un concert

Ce mardi après-midi, l'avenue Tony-Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon a subitement été envahie par des litres d'eau au niveau de la Cité scolaire internationale, rendant la circulation automobile compliquée sur au moins deux voies dans le sens Nord-Sud. Si les pompiers et la police ont été appelés sur place, l'origine de l'inondation n'est pas encore formellement connue.

Et comme un problème n'arrive jamais seul, il s'avère qu'un concert de Bring me the Horizon est programmé ce mardi soir à la Halle Tony-Garnier. Et qu'il va forcément engendrer du trafic automobile dans le secteur.

L'eau a finalement été évacuée, mais une voie de circulation reste condamnée.