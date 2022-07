Près de Lyon : son beau-père le traite de fainéant, il tire à la carabine sur sa voiture

Un vigneron de 24 ans n’avait pas apprécié d’être traité de "fainéant" par le conjoint de sa mère. Il s’était alors saisi d’une carabine à plombs et avait ouvert le feu sur le véhicule de son beau-père, qui s’était d’ailleurs réfugié dans l’habitacle.

Plus d’un mois après les faits, le jeune homme passait devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône. Selon le Progrès, il a expliqué que sa victime ne craignait rien car il avait visé les pneus.

Le prévenu, déjà condamné à cinq reprises par le passé, a cette fois écopé d’un an de prison dont six mois avec sursis. Il a également l’interdiction de détenir une arme et d’entrer en contact avec son beau-père. Une peine conforme aux réquisitions.

Le vigneron pourra effectuer ses six mois ferme sous bracelet électronique.