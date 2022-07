Lyon : ville la plus chère au niveau des tarifs vétérinaires

D’après une enquête du Mammouth Déchaîné auprès de 2 000 cabinets et cliniques vétérinaires, Lyon est la métropole, hormis Paris, qui pratique des frais vétérinaires les plus élevés pour le budget total moyen et le budget chat.

Lyon se dispute la deuxième place avec Nice devant Paris, selon les données du site d’informations dédiées à la protection animale : le budget moyen total des Lyonnais est de 2 200 euros contre 2 190 euros pour les Niçois. Quant au budget chat, Lyon écope de la deuxième place avec un budget pour sa première année de vie de 507 euros contre 494 euros pour Nice. Ce budget se base sur les consultations, la stérilisation, les vaccinations, les rappels de vaccins et l’identification par puce.

Cependant, par rapport au budget chien de grande taille, Nice pratique des prix plus élevés que Lyon avec une différence de 50 euros entre les deux villes.

A une autre échelle, le Rhône est également sur le podium des départements les plus chers de France devant les départements de la région Ile de France.

A noter que la métropole la moins chère est Lille avec une différence de 92 euros pour un chat et de 278 euros pour un chien de grande taille.