OL : Matheus Nascimento, le premier caprice de John Textor ?

Lyon est désormais le club ami des équipes appartenant déjà à l’homme d’affaires américain, à savoir Botafogo et Crystal Palace.

Ce dernier avait promis lors de sa présentation aux médias qu’il laisserait le contrôle du sportif aux actuels dirigeants lyonnais. Mais il faut croire que la parole de John Textor n’a pas tenu longtemps.

Si l’on en croit O Globo, un jeune attaquant brésilien pourrait prochainement être enrôlé par l’OL sur ordre du nouvel actionnaire majoritaire.

En effet, Matheus Nascimento, 18 ans et promis à un bel avenir, n’a plus qu’un an de contrat chez Botafogo, l’écurie brésilienne de Textor. De quoi aiguiser l’appétit du Real Madrid. Pour éviter de perdre sa pépite, le dirigeant lui a fait une proposition de prolongation incluant des prêts de 3 mois en Europe à chaque fin de saison outre-Atlantique (le championnat brésilien se déroule traditionnellement du début du printemps à la fin de l’automne ndlr).

Et pas n’importe quels clubs du Vieux Continent : John Textor veut l’imposer sur cette courte période à l’OL ou à Crystal Palace en Angleterre.

Si elle aboutissait, l’opération présente des avantages et des inconvénients. Matheus Nascimento peut très bien rendre des services à l’OL mais on sait que les Brésiliens ont toujours besoin de six mois voire un an d’adaptation à Lyon. Accepter la demande de John Textor, c’est aussi ouvrir la porte à toutes sortes de transferts obscurs et de prêts inutiles, grande spécialité des propriétaires de plusieurs clubs à l’instar de Manchester City ou de Chelsea.