Canicule, accès et programme : ce qu'il faut savoir pour le concert des Rolling Stones au Groupama Stadium

C'est avec cette chanson que les Rolling Stones devraient ouvrir leur concert ce mardi soir au Groupama Stadium, après un hommage au batteur Charile Watts disparu en août dernier. Environ 50 000 spectateurs sont attendus pour assister au show du Sixty Tour créé par Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood.

Les rockeurs, qui approchent désormais des 80 ans, fêtent en effet les 60 ans de leur premier concert donné un 12 juillet 1962 au Marquee de Londres. Si les rides ont creusé les visages des stars, ils n'ont rien perdu de leur superbe.

Il s'agira de leur 6e représentation dans l'agglomération lyonnaise depuis leurs débuts rhodaniens au mythique Palais d'hiver de Villeurbanne en 1966. Leur dernière venue entre Rhône et Saône remonte à 2007 au stade de Gerland. Si l'on en croit les publications de Jagger sur ses réseaux sociaux, il est possible que des Lyonnais puissent apercevoir les rockstars se balader presque sans grimage dans les rues de la capitale des Gaules. C'est en effet une habitude qu'ils ont pris depuis qu'ils ont entamé ce Sixty Tour européen.

La setlist

Le show commencera à 20h avec le groupe Nothing But Thieves qui assurera la première partie. Ensuite, pour ce concert évènement, les Stones ont choisi une setlist allant de leurs premiers tubes aux plus récents :

Hommage à Charlie Watts Street Fighting Man 19th Nervous Breakdown Sad Sad Sad Tumbling Dice Out of Time Beast of Burden You Can't Always Get What You Want Living in a Ghost Town Honky Tonk Women Happy Slipping Away Miss You Midnight Rambler Start Me Up Paint it Black Sympathy for the Devil Jumpin' Jack Flash "Gimme Shelter" "(I Can't Get No) Satisfaction"

Canicule : bouteilles d'eau et brumisateurs autorisés

Les plus chanceux qui ont pu se procurer des places, parfois très chères, devront quant à eux affronter la chaleur étouffante qui s'abat d'ores et déjà sur le Rhône. Le mercure pourrait bien atteindre les 40 °C ce mardi ! Il est donc conseiller de bien s'hydrater avant de se rendre au stade et de prévoir une casquette. Les brumisateurs personnels et les bouteilles d'eau en plastique seront exceptionnellement tolérés lors des fouilles de sécurité. Des brumisateurs géants viendront également rafraîchir les spectateurs présents dans la fosse.

Transports et accès au stade

Comme pour les derniers évènements extra-sportifs, l'OL, en partenariat avec les TCL, met en place un dispositif d'accès au stade exceptionnel. Le parking voiture du Groupama Stadium affiche complet. Ceux qui souhaitent venir en voiture peuvent utiliser le parking relais des Panettes ou d'Eurexpo contre un billet de 5 euros par personne comprenant l'accès au parking et l'aller-retour en navette.

Les motos et scooters devront également payer 5 euros pour se garer au pied du stade. La parking vélo situé sous la rampe Nord-Ouest est quant à lui gratuit. Pour les citadins, la meilleure solution reste certainement la navette tramway en accès direct depuis les stations Part-Dieu Villette ou Vaulx-en-Velin La Soie, moyennant, là aussi, 5 euros par personne. Enfin, il est possible d'emprunter la ligne T7 jusqu'à la station Décines OL Vallée ou le T3 jusqu'à Décines Grand Large avant 17h au tarif TCL normal.

Principaux horaires

9h - ouverture des parkings du stade et du parc relais P+R Meyzieu les Panettes Nord (places limitées)

16h30 - ouverture des parkings relais Eurexpo et Meyzieu les Panettes

17h - 1ers départs des navettes (tramways et bus en direction des parkings relais)

18h - ouverture des portes du stade

20h - début du spectacle

00h30 - derniers départs des navettes (tramways et bus en direction des parkings relais)

01h15 - fermeture des parkings relais

Objets interdits