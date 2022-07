Le Real Madrid prêt à composer une attaque 100% lyonnaise avec Cherki et Gouiri ?

Et si la Casa Blanca récidivait en jetant son dévolu sur de jeunes attaquants lyonnais prometteurs ?

Selon Mundo Deportivo, le club espagnol suivrait de près le cas de Rayan Cherki et d'Amine Gouiri. Le premier suit actuellement la préparation estivale avec l'OL, il a d'ailleurs marqué samedi contre la réserve d'Anderlecht en match amical. Son contrat se termine en 2023 et les négociations pour une prolongation s'éternisent. Et ce n'est pas la première fois que le Real se renseigne à son propos, Zinedine Zidane le suivait de près lorsqu'il était encore sur le banc madrilène.

Le second a quitté son club formateur depuis déjà deux ans pour exploser avec l'OGC Nice. Les dirigeants azuréens réclameraient 40 millions d'euros pour laisser partir Amine Gouiri.

Le trident Gouiri-Benzema-Cherki, les supporters rêvaient de le voir évoluer sous la tunique blanche de l'OL. Ils n'imaginaient pas que cela devienne peut-être un jour réalité sous un autre maillot que celui de Lyon.