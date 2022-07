OL Féminin : Amel Majri prolonge jusqu'en 2026

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat d'Amel Majri jusqu'au 30 juin 2026. Du haut de ses 29 ans, l'internationale française de retour congé maternité va disputer sa 13e saison consécutive avec son club formateur.

Elle possède l'un des meilleurs palmarès du football féminin avec 11 titres de Championne de France, sept Ligue des Champions et huit Coupes de Frannce, le tout en ayant inscrit 78 buts en 254 matchs.

"J’ai beaucoup d’émotion. Je n’aurais jamais imaginé venir ici pour signer un contrat avec ma fille. Prolonger l’aventure avec mon club de cœur est une fierté et dans ces circonstances-là encore plus. J’ai hâte de retrouver le terrain et de faire des matchs sous les yeux de ma fille. Je suis comblé, c’est comme un rêve. Je remercie le président car c’est une vraie preuve de confiance", a déclaré la milieu de terrain.