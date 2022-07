Reprise, absentes, Henry et Majri : Sonia Bompastor (OL Féminin) fait le point

Entre les blessées et les appelées en sélection pour disputer les différentes compétitions internationales, Sonia Bompastor a dû adapter le programme de préparation estivale de la section féminine de l'Olympique Lyonnais. Ce vendredi matin, pour le premier entraînement ouvert au public de la saison, seulement 16 joueuses de champ étaient présentes.

"On n'est pas forcément restreint en nombre puisqu'on a fait monter des jeunes de l'académie", contrebalance l'entraineure qui peut profiter de cette inter-saison particulière pour observer le vivier lyonnais de très près. Cette dernière a trouvé que les apprenties footballeuses avaient fait "une bonne semaine" en compagnie d'Eugénie Le Sommer et de ses coéquipières, ce qui promet un bel avenir.

Mais les jeunes devront bien céder leurs places aux professionnelles qui vont revenir "au compte-goutte avec des niveaux de forme différents". Pour Sonia Bompastor, qui affirme rester en contact permanent avec les internationales, "l'enjeu de cette préparation va être de réintégrer ces joueuses-là". Les premières filles devraient revenir le 1er août après avoir pris quelques jours de repos. Le groupe devrait cependant n'être au complet qu'à partir de la semaine du 8 août.

Une préparation express donc pour certaines, ponctuée par des matchs amicaux, notamment face au Servette FC Chênois le 3 août et Saint-Etienne le 11 août. Et puisqu'il faudra être prêt dans quatre semaines et le début de la Women's International Champions Cup aux Etats-Unis, Sonia Bompastor a décidé de faire parler le physique des joueuses malgré les fortes chaleurs.

"Aujourd'hui, ce qui a le plus progressé dans le football féminin, c'est l'aspect athlétique. Tout l'enjeu de la préparation est donc d'amener les joueuses à un niveau de forme qui permet de performer", analyse-t-elle en se positionnant ainsi par rapport aux grandes équipes féminines européennes.

Amandine Henry reste, pas d'Amel Majri avant l'hiver

Mais le plus grand souhait de la coach est d'éviter la situation de la saison passée. Elle ne veut surtout pas que l'infirmerie lyonnaise se remplisse encore plus. Catarina Macario, Dzsenifer Marozsan et Ellie Carpenter, toutes les trois blessées au genou, ne reviendront pas avant l'hiver.

C'est également le cas pour Amel Majri qui a donné naissance à une petite fille il y a 15 jours. "On avait prévu un retour vers octobre ou novembre mais je pense qu'il serait plus sage de penser à janvier", témoigne son entraineure qui se réjouit de l'annonce de sa prolongation faite par l'OL ce jeudi.

Autre inquiétude auprès des fans, l'absence d'Amandine Henry à l'entrainement cette semaine. Celle que certains annonçaient sur le départ est en réalité malade. "Elle fait des séances à distance et reviendra lundi", ajoute Sonia Bompastor. Pour elle, cela ne fait pas de doute : "elle sera bien présente la saison prochaine à l'OL pour être aussi performante qu'elle l'a été la saison dernière".

L.M.