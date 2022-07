Dans la région : l’obligation de pneus neige dans le Puy-de-Dôme annulée par la justice

Ce mercredi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé d’annuler l’arrêté préfectoral qui allait rendre obligatoire au 1er novembre prochain les équipements hivernaux sur toutes les routes du département. Il aurait fallu que les habitants possédant une voiture, mais aussi tout automobiliste qui allait traverser le Puy-de-Dôme soient équipés de pneus neige ou d’équipements spéciaux sous peine de sanction.

Le tribunal, saisi par une habitante qui dénonçait un arrêté "arbitraire et disproportionné", a estimé que les données météo enregistrées ces cinq dernières années permettent de faire des distinctions dans le département, sur des zones plus à risque que d'autres. Et qu’une généralisation à tout le département n’était pas valable en période hivernale.

La préfecture a désormais deux mois pour faire appel de cette décision, ou choisir de corriger son arrêté pour le faire appliquer à quelques zones auvergnates.

Pour rappel, la plupart des préfectures de territoires concernés par les fortes chutes de neige avaient déjà pris des arrêtés similaires l’an passé. Le Rhône n’avait pas fait bande à part. Pour l’hiver 2021, les routes de 96 communes hors Métropole de Lyon (la liste à retrouver ici) devaient uniquement être empruntées par des véhicules équipés de pneus hiver.

Après une première année de pédagogie, l’hiver 2022-2023 sera moins clément. Les automobilistes pris la main dans le sac s’exposeront à une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant être assortie d’une immobilisation du véhicule mais sans retrait de point sur le permis.