Pneus hiver obligatoires : quelles communes du Rhône concernées à partir du 1e novembre ?

"Pour continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale, et éviter les situations de blocage, l’obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou

d’équiper son véhicule de pneus hiver s'appliquera à partir du 1er novembre 2021 dans les départements situés dans des massifs montagneux", explique ce mardi la Préfecture du Rhône.

Les services de l'Etat ont dévoilé la liste des communes concernées par cette obligation. Il y en a 96 dans le département. Ces nouvelles obligations d’équipements concerneront les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars devront soit détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de quatre pneus hiver.

La liste des communes concernées :

Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ancy, Les Ardillats, Aveize, Azolette, Beaujeu, Bessenay, Bibost, Brullioles, Brussieu, Cenves, Chambost-Allières, Chambost-Longessaigne, Chamelet, La Chapelle-sur-Coise, Chaussan, Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Claveisolles, Coise, Cours, Courzieu, Cublize, Dième, Duerne, Grandris, Grézieu-le-Marché, Les Halles, Haute-Rivoire, Joux, Jullié, Lamure-sur-Azergues, Larajasse, Létra, Longes, Longessaigne, Marchampt, Meaux-la-Montagne, Meys, Deux-Grosnes, Montromant, Montrottier, Pollionnay, Pomeys, Vindry-sur-Turdine, Poule-les-Écharmeaux, Propières, Ranchal, Riverie, Rivolet, Ronno, Rontalon, Les Sauvages, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Sainte-Catherine, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Forgeux, Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Genis-l'Argentière, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Marcel-l'Éclairé, Saint-Martin-en-Haut, Chabanière, Saint-Nizier-d'Azergues, Sainte-Paule, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Vincent-de-Reins, Tarare, Thizy-les-Bourgs, Thurins, Valsonne, Vaugneray, Vauxrenard, Vernay, Villechenève, Villié-Morgon, Yzeron