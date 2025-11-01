Rhône : ces communes près de Lyon où les pneus hiver ou les chaînes sont désormais obligatoires

Les conducteurs doivent soit monter des pneus hiver (ou 4 saisons homologués 3PMSF), soit détenir dans leur véhicule des chaînes à neige ou chaussettes textiles à installer sur au moins deux roues motrices.

Cette réglementation concerne "tous les véhicules à quatre roues et plus" (véhicules légers, utilitaires, camping-cars, autocars, bus et poids lourds), dans les zones montagneuses ou à risque.

Dans le Rhône, la mesure s’applique aux communes situées en partie dans le massif, dès qu’un panneau spécifique "Entrée d’une zone d’obligation d’équipements en période hivernale" est positionné. Le non-respect de cette obligation peut exposer l’automobiliste à une contravention de 135 euros, voire à une immobilisation du véhicule en cas de danger avéré.

Les automobilistes sont donc invités à vérifier dès maintenant l’équipement de leurs véhicules avant d’emprunter les routes concernées. Cette démarche entend améliorer la sécurité des usagers dans les périodes hivernales, particulièrement dans les secteurs de plaine comme de montagne.

La liste des communes du Rhône concernées dès ce 1er novembre :

Affoux

Aigueperse

Amplepuis

Ancy

Aveize

Azolette

Beaujeu

Bessenay

Bibost

Brullioles

Brussieu

Cenves

Chabaniere

Chambost-Allieres

Chambost-Longessaigne

Chamelet

Chaussan

Chenelette

Chevinay

Chiroubles

Claveisolles

Coise

Cours

Courzieu

Cublize

Deux-Grosnes

Dieme

Duerne

Grandris

Grezieu-Le-Marche

Haute-Rivoire

Joux

Jullie

La Chapelle-Sur-Coise

Lamure-Sur-Azergues

Larajasse

Les Ardillats

Les Halles

Les Sauvages

Letra

Longes

Longessaigne

Marchampt

Meaux-La-Montagne

Meys

Montromant

Montrottier

Pollionnay

Pomeys

Poule-Les-Echarmeaux

Propieres

Ranchal

Riverie

Rivolet

Ronno

Rontalon

Saint-Andre-La-Cote

Saint-Appolinaire

Saint-Bonnet-Des-Bruyeres

Saint-Bonnet-Le-Troncy

Saint-Clement-De-Vers

Saint-Clement-Les-Places

Saint-Clement-Sur-Valsonne

Saint-Cyr-Le-Chatoux

Saint-Didier-Sur-Beaujeu

Sainte-Catherine

Sainte-Foy-L'Argentiere

Sainte-Paule

Saint-Forgeux

Saint-Genis-L'Argentiere

Saint-Igny-De-Vers

Saint-Jean-La-Bussiere

Saint-Julien-Sur-Bibost

Saint-Just-D'Avray

Saint-Laurent-De-Chamousset

Saint-Marcel-L'Eclaire

Saint-Martin-En-Haut

Saint-Nizier-D'Azergues

Saint-Pierre-La-Palud

Saint-Romain-De-Popey

Saint-Symphorien-Sur-Coise

Saint-Vincent-De-Reins

Savigny

Sourcieux-Les-Mines

Souzy

Tarare

Thizy-Les-Bourgs

Thurins

Valsonne

Vaugneray

Vauxrenard

Vernay

Villecheneve

Villie-Morgon

Vindry-Sur-Turdine

Yzeron