Rhône : ces communes près de Lyon où les pneus hiver ou les chaînes sont désormais obligatoires

Les conducteurs doivent soit monter des pneus hiver (ou 4 saisons homologués 3PMSF), soit détenir dans leur véhicule des chaînes à neige ou chaussettes textiles à installer sur au moins deux roues motrices.
Cette réglementation concerne "tous les véhicules à quatre roues et plus" (véhicules légers, utilitaires, camping-cars, autocars, bus et poids lourds), dans les zones montagneuses ou à risque.
Dans le Rhône, la mesure s’applique aux communes situées en partie dans le massif, dès qu’un panneau spécifique "Entrée d’une zone d’obligation d’équipements en période hivernale" est positionné. Le non-respect de cette obligation peut exposer l’automobiliste à une contravention de 135 euros, voire à une immobilisation du véhicule en cas de danger avéré.
Les automobilistes sont donc invités à vérifier dès maintenant l’équipement de leurs véhicules avant d’emprunter les routes concernées. Cette démarche entend améliorer la sécurité des usagers dans les périodes hivernales, particulièrement dans les secteurs de plaine comme de montagne.
La liste des communes du Rhône concernées dès ce 1er novembre :
Affoux
Aigueperse
Amplepuis
Ancy
Aveize
Azolette
Beaujeu
Bessenay
Bibost
Brullioles
Brussieu
Cenves
Chabaniere
Chambost-Allieres
Chambost-Longessaigne
Chamelet
Chaussan
Chenelette
Chevinay
Chiroubles
Claveisolles
Coise
Cours
Courzieu
Cublize
Deux-Grosnes
Dieme
Duerne
Grandris
Grezieu-Le-Marche
Haute-Rivoire
Joux
Jullie
La Chapelle-Sur-Coise
Lamure-Sur-Azergues
Larajasse
Les Ardillats
Les Halles
Les Sauvages
Letra
Longes
Longessaigne
Marchampt
Meaux-La-Montagne
Meys
Montromant
Montrottier
Pollionnay
Pomeys
Poule-Les-Echarmeaux
Propieres
Ranchal
Riverie
Rivolet
Ronno
Rontalon
Saint-Andre-La-Cote
Saint-Appolinaire
Saint-Bonnet-Des-Bruyeres
Saint-Bonnet-Le-Troncy
Saint-Clement-De-Vers
Saint-Clement-Les-Places
Saint-Clement-Sur-Valsonne
Saint-Cyr-Le-Chatoux
Saint-Didier-Sur-Beaujeu
Sainte-Catherine
Sainte-Foy-L'Argentiere
Sainte-Paule
Saint-Forgeux
Saint-Genis-L'Argentiere
Saint-Igny-De-Vers
Saint-Jean-La-Bussiere
Saint-Julien-Sur-Bibost
Saint-Just-D'Avray
Saint-Laurent-De-Chamousset
Saint-Marcel-L'Eclaire
Saint-Martin-En-Haut
Saint-Nizier-D'Azergues
Saint-Pierre-La-Palud
Saint-Romain-De-Popey
Saint-Symphorien-Sur-Coise
Saint-Vincent-De-Reins
Savigny
Sourcieux-Les-Mines
Souzy
Tarare
Thizy-Les-Bourgs
Thurins
Valsonne
Vaugneray
Vauxrenard
Vernay
Villecheneve
Villie-Morgon
Vindry-Sur-Turdine
Yzeron
La logique c'est que tout un chacun s'équipe comme il se doit en fonction des lieux où il se rend, mais il faut bien des lois pour limiter les imprudentsSignaler Répondre
Les services de l'état doive se baser sur des données non fiables comme on a l'habitude.Signaler Répondre
Comme macron qui se fie uniquement à Mc Kinsey pour ses décisions, on a vu où ça nous a mené...
zones géographiques complètement idiotes ! si vous faites un parcours vous traversez une zone qui s'arrête un peu plus loin !Signaler Répondre
exemple précis ; sur la rn7 à grande circulation dans le sens ouest/est (de l'Arbresle à Tarare) vous entrez dans une zone pneus neige avant Pontcharra (rebaptisé Vindry par les technocrates) alors qu'il n'y a aucune différence entre l'aval et l'amont ! Même topo pour aller de Sain bel en direction de Marcy l'étoile...c'est à se demander si ceszones ont été tracées par des techniciens ou une machine