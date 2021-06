Régionales : Laurent Wauquiez tout proche de conquérir le Puy-de-Dôme (officiel)

Car le Puy-de-Dôme a plébiscité le président LR sortant de la Région avec 48,32% des voix. C’est Najat Vallaud-Belkacem (PS), probablement bien aidée par le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi, et Fabienne Grébert (EELV) qui complètent le podium avec 13,53% et 11,45% des voix.

Sous la barre des 10%, on retrouve ensuite Andréa Kotarac (RN) et 9,05%, Bruno Bonnell (LREM) et 7,77%, Cécile Cukierman (PCF) et 6,78%, Chantal Gomez (LO) avec 2,02%, Shella Gill (Union essentielle) avec 0,91% et Farid Omeir (UMDF) avec 0,19%.

L’abstention dans le Puy-de-Dôme a été de 64%.