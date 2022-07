Métropole de Lyon : la controversée balade nudiste à vélo a lieu ce dimanche

Mais le World Naked Bike Ride France n'entrera finalement pas dans la Ville de Lyon ce dimanche. En effet, la préfecture a interdit aux militants de se rendre au vélodrome du 6e arrondissement après que l'idée de voir défiler des naturistes à vélo voulant alerter sur la crise climatique au milieu des familles a engendré la polémique.

Finalement, le peloton partira à 14h20 de l'INSA sur l'avenue Albert-Einstein à Villeurbanne. En empruntant la piste cyclable du Rhône, il prendra la direction de l'espace naturiste du Grand Parc de Miribel-Jonage où, hasard, un meurtre a eu lieu la veille.

Enfin, les cyclistes reviendront à la Doua après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres dans le plus simple appareil.

Le World Naked Bike Ride est un rassemblement mondial à travers plus de 30 pays et 300 villes. L'évènement français en 15 étapes a commencé jeudi dernier à Rennes et se terminera à Paris le 4 août prochain. En ce dernier jour d'étape, une demande d'audience nue sera sollicitée auprès d'Emmanuel Macron à l'Elysée.