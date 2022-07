Vélorution de naturistes : les écologistes moquent Pierre Oliver et son indignation mal dirigée

Un évènement dans le cadre du World Naked Bike Ride et qui visait à alerter sur le réchauffement climatique.

Depuis, le parcours de dimanche a changé, pour se concentrer sur la Doua-Miribel-Jonage. Mais le courrier du maire LR du 2e arrondissement a agacé les écologistes.

Et pour cause, Grégory Doucet n’y est pour rien, à la fois dans l’organisation de l’évènement et dans l’autorisation de sa tenue. C’est évidemment la préfecture du Rhône qui est toujours en charge de donner ou non le feu vert aux différentes manifestations déclarées.

C’est donc Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été chargé de ruer dans les brancards de Pierre Oliver : "La droite lyonnaise ne sait manifestement pas quelles sont les compétences de chacune et de chacun. Les manifestations revendicatives sont autorisées par la Préfecture. Répéter un mensonge n'en fait pas une vérité".

Pour avoir dénoncé une vélorution naturiste, le patron de la droite lyonnaise se voit rhabiller pour l’hiver.