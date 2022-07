Cyclistes tout nus au parc de la Tête d'Or ce dimanche : Pierre Oliver (LR) dénonce une "volontée répétée de heurter"

L'annonce de cet évènement fait réagir à droite. Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, a ainsi écrit à Grégory Doucet pour lui faire part de son indignation.

"Nous voyons deux obstacles majeurs à la tenue de cette manifestation en ce lieu : le règlement d'usages et de fonctionnement du parc qui dans son article 12 stipule que "le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes moeurs et à l'ordre public" (et) la présence de nombreuses familles avec enfants dans le parc de la Tête d'Or et plus spécifiquement au vélodrome où est annoncé cet évènement alors qu'a été installée une piscine éphémère", indique le président du groupe LR au conseil municipal.

"Nous ne comprenons décidemment pas cette volonté répétée de heurter", poursuit Pierre Oliver, faisant référence à la manifestation de la LPO au cimetière de la Guillotière l'an dernier avec un buffet au milieu des tombes.

"Si la puissance publique que vous représentez se montre permissive à l'endroit de manifestations proches de votre cause idéologique, il ne faut guère s'étonner que certains de nos concitoyens s'affranchissent ensuite allègrement des règles en vigueur comme nous le voyons hélas trop souvent dans notre ville", conclut Pierre Oliver, s'adressant au maire écologiste de la capitale des Gaules.